PLATTS報導，受制乙烯等石化上游原料報價趨緩、持平，加上需求不振，遠東區五大泛用樹脂最新現貨行情跌勢延續。其中，EVA持續拉回整理，下挫125美元，每噸2525美元；PVC在跌破千美元後，跌勢放大、下挫80美元，每噸價格面臨900美元保衛戰。

此外，LDPE、HDPE下滑60美元、45美元；LLDPE及PP走跌30美元、25美元，每噸價格分別下探美元、美元；ABS、PS也因上游SM趨緩、下游需求轉趨觀望，報價續跌30美元、40美元。

分析師認為，目前塑化報價仍待需求熱度增溫提振，惟原料乙烯、丙烯也滑落860美元、915美元，成本壓力緩解，塑化族群以上半年獲利相對持穩走堅、產業供需壓力較小的之台塑四寶、亞聚(1308)、台達化(1309)、國喬(1312)為追蹤目標。

廠商表示，國際原油暴跌後漲勢緩慢，加上大陸需求熱度趨緩，乙烯、苯等石化上游原料重心下移，連帶拖累五大泛用樹脂支撐力道，價格持續鬆動。

其中，管材、管件是大陸PVC消費量最大領域；型材、門窗是第二大消費領域，主用於製作門窗和節能材料。受制剛性需求縮減，部分區域受到暴雨天氣的影響開工受到限制，印度、東南亞等外需走弱，壓抑PVC報價行情。

市場預期，大陸下半年地產緩慢復甦，預計PVC需求釋放空間有限。7、8月下游需求難有明顯改善，對PVC走勢形成打壓。

此外，大陸近期海灣、萬華、獨山子、恆力等SM裝置逐步開工，市場庫存有走高預期，價格震盪盤整；下游PS因成本端支撐減弱、產量小幅增長，終端商家採購情緒不高，商家出貨承壓，降價出售。ABS正處家電採購淡季，終端家電開工情況不佳，價格持續走低。