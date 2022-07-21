為擴大數位化服務及點數應用之循環綜效，第一銀行即日起推出「粉獅幣占星術」活動，以占星趣味主題貼近年輕族群，完成塔羅牌卡任務就享最高320點粉獅幣(價值320元)，還有機會抽中萬元現金，增加與民眾互動並拉近距離外，同時結盟「杏一醫療」及「生活大管家」，推出點數放送及異業優惠券，打造共榮互惠點數生態圈。

本次「粉獅幣占星術」活動，只要綁定第一銀行LINE官方帳號個人化服務並登錄活動頁，在9月底前新建立新臺幣夢想存錢計畫1筆即享20點、首次使用台灣Pay帳戶扣款交易享50點；另於12月底前完成iLEO數位帳戶首次開戶並於活動代碼欄選「開運粉獅幣」，樂享200點，完成第e網路投保會員註冊再享50點，合計每人最高享320點粉獅幣，名額有限，要搶要快；第一銀行更加碼抽開運金，獎項包含現金1萬元2名及LINE POINTS 70點1500名。

第一銀行於2021年5月上線紅利平台「粉獅幣集點平台」，透過串接LINE個人化服務技術，讓客戶只要加入第一銀行LINE官方帳號好友，即可使用「粉獅幣集點平台」快速累積粉獅幣，免去額外下載APP或開戶才能開始累積點數的限制，上線迄今會員數已逾18萬人，並發放近120萬點粉獅幣。

「全通路」(Omnichannel)指零售商透過各種通路如實體店、客服中心、網站、手機APP及社群媒體等，無縫接軌導入消費者互動體驗，創造與客戶良性互動進而提升客戶忠誠度與心占率。第一銀行秉持此理念發展「全通路」並落實至「粉獅幣集點平台」，持續實踐「以客戶為中心」與「重視消費者互動體驗」，在人手一機的時代，民眾只要透過LINE就可輕鬆參與各類行銷活動，包括粉獅小學堂快問快答、每月8號限時簽到、閱讀指定訊息或完成特定金融交易即可取得點數，累積之點數還可直接在平台上兌換小粉獅週邊商品、LINE POINTS及異業折價券。第一銀行更整合自家點數，讓客戶可自由選擇將信用卡紅利點數及台灣Pay紅利點數轉換為粉獅幣，活化點數彈性與使用率。

另為貫徹普惠金融的理念，除降低點數進入門檻外，第一銀行更持續攜手異業夥伴，以雙方互惠導流、提供客戶免費領取粉獅幣及兌換異業優惠券之機制，共創客戶、異業及銀行三贏的點數循環模式，並已陸續與「行」、「住」及「醫療」場域等多家知名異業合作，如178叫車APP、173叫車APP、智生活APP、生活大管家與杏一醫療等，讓會員只要使用小額點數即可兌換各種場域優惠券，如以2點粉獅幣兌換生活大管家居家消毒及清潔的安心專案100元折價券、抽油煙機清洗75折券(折價約700元)及杏一醫療官網/APP 50元折價券等，兌換杏一折價券後還可參加LINE POINTS 70點抽獎活動，讓點數放大至少25倍外再享額外好康。

第一銀行將持續開發更多數位交易結合粉獅幣之服務，搭配遊戲式行銷活動積極與年輕族群互動，並結合異業資源擴增使用場景，由內而外持續豐富點數生態圈經營。