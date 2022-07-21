臺灣企銀長期推動信託業務，同時結合行內都更危老專業團隊，推出整合性規劃服務，協助建構年長者在地安老的永續家園，連續三年榮獲非政府組織亞洲企業商會（Enterprise Asia）主辦「AREA亞洲企業社會責任獎－社會公益發展獎」。

臺灣企銀指出，臺灣人口不僅是高齡社會，全臺逾30年老屋占比超過5成，逐漸形成老人住老宅的「雙老」現象，對社會帶來各種隱憂及負擔。為解決老人及危老房屋問題，身為全臺唯一中小企業專業銀行，臺灣企銀以本業出發，提供有都更、危老重建需求者專業輔導、融資、信託等諮詢，再透過客製化融資規劃及信託設計，給予整合性服務建議，從前期整合、建築融資到工程進度控管、信託及續建機制提供一條龍專業服務，協助老舊住宅或養護機構重建，完成樂齡友善環境及老屋重生的夢想。

為落實金融機構之社會責任，臺灣企銀協助政府推動「都市更新2.0」及「信託2.0政策」，透過信託結合都更危老打造樂齡安養生活圈，加強危險老舊建築重建與都市更新及安養信託業務，改善住宅安全及高齡長者居住環境，並透過信託結合長照、安養、醫療及社福等機關團體跨業合作，如近期與有超過2,000名專業照顧服務員的「家天使平台」簽訂業務合作備忘錄，提供該平台完整信託服務，打造多元照顧服務體系，臺灣企銀更連續五年獲金管會評選「信託業辦理高齡者及身心障礙者財產信託評鑑」之績效優良銀行。

臺灣企銀亦持續透過「公益信託樂齡悠活社會福利基金」贊助偏鄉社區發展協會成立「銀髮樂齡學堂」，提供長者共餐、健康課程學習、整修廚房空間等，使銀髮族有更優質的生活品質。

未來臺灣企銀將持續推廣信託理念，踐履企業社會責任，同時透過金融創新，設計開發適合不同族群的信託商品及服務，滿足客戶需求，落實普惠信託，並積極透過跨業合作，建構全方位服務生態圈，成為客戶首選的最佳服務夥伴。