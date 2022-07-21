楊丞琳與李榮浩結婚至今兩年，雖楊丞琳須經常兩岸往返，未能一直陪伴在李榮浩身邊，但近期楊丞琳赴陸拍攝節目，頻頻被拍到與李榮浩牽手上街約會，兩人的互動、甜蜜生活閃瞎大批粉絲，另楊丞琳也曾鬆口考慮移居大陸已陪伴老公。不過在此之前，李榮浩先與VALENTINO合作，為品牌拍攝的七夕音樂短片中現身，並以《在一起嘛好不好》，用旋律及歌詞表達愛意，在影片中則請到超模趙佳麗以及新生代模特兼時尚博主葉競航共同演繹愛情故事。

在這部音樂短片中，趙佳麗與葉競航演繹情侶即使各自一方，只要彼此心意相連就能讓愛變得完整，開宗明義地點出本次品牌所強調的「以愛環繞」（All Around Love）主題，而片中李榮浩雖僅以藍綠色西裝外套搭琣紫色內裡短暫現身，雖份量不多但也以為粉絲帶來驚喜。

Valentin Mini Locò手袋，7萬4000元。 （VALENTINO提供）

VALENTINO七夕限定系列以白色與紅色調為主，包括男、女裝服飾如經典襯衫、T恤、連帽衛衣、連衣裙等，另暢銷的 Mini Locò手袋也推出特別版和配飾，本次首戴上特以愛心圖案點綴頂蓋復古金VLogo， 搭配經典的奶油白如同初戀，在服飾上方面為切合本次主題，以象徵著兩顆心相互靠近，各執一半的 「VLogo Love 」標誌設計，用明顯的設計高調示愛。

VALENTINO 七夕限定系列休閒鞋，3萬3400元。（VALENTINO提供）