女星侯佩岑是演藝圈著名的甜姐兒，即便和老公黃伯俊生下一對兒子，保養得宜的外型多年來都沒變，但最近先被質疑髮量少，連腰腹都遭批粗壯，引發外界瘋猜是否懷上第三胎。
侯佩岑最近的社群平台都在分享一家四口遊澳洲的動態，昨（20日）就有網友PO在黃金海岸偶遇侯佩岑的照片，稱讚她是個特別溫柔、大氣的小姐姐，還愉快地小聊一下；畫面中，侯佩岑將頭髮全部梳成馬尾，身穿米白色的針織衫和長裙，臉部化上粉色淡妝，露出招牌的露齒甜笑，狀態看起來不錯。
不過另一張全身照，就有網友發現侯佩岑的身材似乎走鐘，原本纖細的柳腰變得粗壯，連腹部都微微凸起，忍不住留言質疑：「她是不是懷孕了？」
除了身材變化，侯佩岑的髮量也被關心，上周她帶兒子到公園玩耍，在IG上傳母子同框的溫馨照片，但被眼尖網友發現侯佩岑的髮量稀疏，連忙詢問：「這幾張照片頭髮看起來好稀少，可見生活壓力不小，還是拍照有問題？」不過，從這張照片來看，侯佩岑穿著容易放大身材的白色系服裝，腹部並無明顯隆起，反而還很平坦，看起來不像孕婦，所以與網友合照的狀態，很有可能只是衣服寬鬆才會看起來較圓潤。
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