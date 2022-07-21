女星蔡瑞雪就讀台北市第一女子高級中學時，受邀出演節目《校花點點名》爆紅，被粉絲封為「北一女神」，後來創立個人YouTuber頻道，2017年曾到南韓選秀節目《偶像學校》訓練，因表現和語言等問題慘遭刷下，回台後積極經營個人YouTuber頻道，成為網路有名的正妹YouTuber；蔡瑞雪今（21日）釋出一組在泳池邊的清涼照，獲萬名網友按讚。

蔡瑞雪今（21日）在社群平台發文：「天氣那麼熱，誰來跟我冷戰一下」，照片中蔡瑞雪坐在泳池邊，身上是一件黑白相間的荷葉領洋裝，領口層層設計的款式非常優雅，不過深V剪裁令她露出深邃事業線，邪惡視角拍攝讓美胸變得相當清楚，她轉身回眸一笑，露出大片美背，肌膚白嫩平滑，搭配上甜美笑容，電暈一票網友。

唯美又火辣的泳池照讓許多網友留言：「有夠漂亮！比辛奇還辣」、「要出寫真嗎？」、「要怎麼報名」、「瑞雪小姐姐我的菜，我也好想和妳一起避暑」、「哪邊排隊」，蔡瑞雪隨後分享該篇貼文表示「這幾天真的好熱，消失幾天，好好的放鬆」。

蔡瑞雪睽違2年因工作飛往南韓，抵達之後她趁著空檔旅遊，到首爾樂園放鬆心情，她釋出在遊樂園拍的一系列美照，照片中她穿著奶茶色細肩帶短版上衣，搭配牛仔短褲，露出前凸後翹的好體態，白皙膚色和筆直長腿自帶女神氣場。她寫下：「搞笑女其實更適合我，不要翻到最後一張，是我的真實面」，出遊照中蔡瑞雪甜美對著鏡頭微笑，不時模仿公仔裝置的表情動作，模樣非常可愛，蔡瑞雪俏皮歪頭吐出舌頭，擺出鬥雞眼的造型，崩壞模樣與原先女神形象呈現強烈反差感。