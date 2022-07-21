1名網友抱怨租了4年的租屋處日前冷氣突然不冷，請師傅看過後稱是「室外機」壞掉，他告知房東卻得到回應「這應是人為操作不當，你們需自行修理」，他當場氣炸說冷氣在他之前已使用了「18年」，且是室外機故障，人為操作失誤幾乎不可能，痛批該房東根本想擺爛不處理。

該網友在臉書「爆料公社(官方粉專專屬)」發文表示，他租屋處的房東去年11月曾要求他提前搬家，後來因日期喬不攏，他堅持依照合約住完租期，房東因此作罷，今年7月租屋房間的2台冷氣變成送風、完全不冷，裝修師傅稱室外機壞掉，但房東卻說「這個應是人為操作不當，你們需自行修理」，讓他氣炸。

1名網友抱怨租了4年的租屋處日前冷氣突然不冷，請師傅看過後稱是「室外機」壞掉，他告知房東卻得到回應「這應是人為操作不當，你們需自行修理」。（翻攝自臉書「爆料公社(官方粉專專屬)」）

該網友說租屋處冷氣已使用18年，但房東卻說是人為操作不當，他痛批「真是人不要臉，天下無敵」，質疑冷氣室外機要如何才能操作不當，還補充說4年前租屋時就發現馬桶水缸會裂開滲水，當時房東也說是人為破壞，不願維修。

網友留言「18年的冷氣早該報癈了吧！房東買的東西應該是想用一輩子」、「看完以上，結論就是出租房屋最好就是空屋出租，需要什麼房客自行處理與維修，就沒什麼爭議」、「看到18年整個噴飯」、「這種房東一定會說，上一個房客用都好好的，到你們就壞掉了」、「直接拿租約報綜合所得稅，給房東個驚喜」、「反正現在冷氣壞掉，房東擺明就是不修，看你能撐多久呀」。