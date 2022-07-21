台灣第一代服裝設計師潘黛麗於今年4月30日逝世，昨（21）日於其母校實踐大學舉辦「玩轉時尚人生紀念會」，邀請與名模林嘉綺、王思偉等伊林模特兒們，穿上穿上精選於從2001到2018的20套作品，帶眾人回顧潘黛麗十八年的創作軌跡，隨著時裝秀的推演感傷的氣氛堆疊，在壓軸林嘉綺出場後播放紀念影片時，觀眾席上除了對潘黛麗的喝采，也有許多哽咽、啜泣聲，林嘉綺也在採訪時難掩悲傷。

伊林名模林嘉綺再度穿著潘黛麗經典作品，以壓軸身份出席紀念會。（品牌提供）

伊林名模王思偉為本次潘黛麗回顧時尚秀開場。（品牌提供）

「（回顧）影片我一直不敢看，聽到她的聲音我就很多感觸。」在受訪時強忍淚水的林嘉綺，過去她多次參與潘黛麗時裝大秀，除經常以壓軸身份現身，謝幕時潘黛麗也總是牽著她的手謝幕，兩人相識多年在對方身上看到一路以來親力親為的時尚熱情，兩人感情親密地像母女般，「我每次從國外工作會來，她都會說「女兒，你好棒」，給我很多鼓勵、告訴我做自己喜歡做的事。」不過深知潘黛麗不喜歡八股，不希望大家哭哭啼啼的她，最後也挺起一抹微笑道「我很高興老師回家的時候，可以漂漂亮亮地送她回去。」而在一旁的王思偉也說到，自己初聞此消息十分難以接受，想到之後在時尚活動中再也見不到老師的身影便覺得十分不捨，不過他也表示「這次走這個秀感覺老師其實還陪在我們身邊。」

陸弈靜首次與潘黛麗結識於品牌創立40周年大秀上。（品牌提供）

另外，於2018年在品牌40周年大秀上結識潘黛麗的影后陸弈靜也出席現場，在此之前兩人雖無私交，不過因潘黛麗細心、隨和的個性，便在相識後多次再重要頒獎典禮時以潘老師的作品出席， 因此也與她更加親近，談到兩人過往的點滴，陸弈靜也忍不住紅了眼框、哽咽地說不出話，最後她將潘黛麗比喻成玫瑰花，「謝謝她，在我的人生有非常美好的回憶，就像花開時刻一樣。」

台灣設計師潘黛麗於今年四月辭世，是台灣服裝設計的開路先鋒。（品牌提供）

潘黛麗在時尚圈的人緣極好，此次《潘黛麗玩轉時尚人生》紀念會的工作人員，皆為義務幫忙，用她的作品為他舉辦最後一場時尚派對，為感謝她對台灣時尚界的貢獻，文化部次長李連權也出席，並宣布將頒發旌揚獎予潘黛麗，而她也是首位獲頒該獎項的時尚界人士。在本次時尚秀後，掌聲、歡呼不斷，雖不見她於伸展台尾端現身謝幕，不過她對時尚的熱情、頑童般的精神，將會活在大家的心中。