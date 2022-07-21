國民黨台北市議員徐巧芯。（資料照片）

民進黨台中市長參選人蔡其昌今（21）日上午在台中舉辦記者會，新北市長參選人林佳龍站台表示，在這場選舉，「我會是盧秀燕的剋星」。對此，國民黨台北市議員徐巧芯笑稱，這句話應該讓蔡其昌冷汗直流，按照林佳龍的邏輯，「我們需要更多剋星！」也建議蔡其昌「慎選站台夥伴！」

立法院副院長、民進黨台中市長參選人蔡其昌今天上午在台中烏日臻愛花園飯店舉辦「好蔡上場，團結勝選」記者會，是蔡其昌首場千人團結造勢，新北市長參選人、也是前台中市長的林佳龍站台致詞表示，「因為我了解台中市政，所以在這場選舉，我會是盧秀燕的剋星」。

對此，徐巧芯在臉書表示，林佳龍以「一人選三市」的姿態，全台跑透透，果然是「聰明的用路人」。選個新北才沒幾天，還沒去烏來，就先迷路到烏日。

徐巧芯直言，林佳龍說「我是盧秀燕的剋星」，卻不敢選台中市長，也是很魔幻，這句話應該讓蔡其昌冷汗直流。畢竟盧秀燕2018年選舉贏20萬票，而且讓林佳龍的票比上一屆掉了24萬票，如果這樣是「剋星」，那蔡其昌是要輸多少？

徐巧芯笑稱，蔡其昌真的要慎選站台夥伴，「不要找一個來把你擊墜的呀！」且按照林佳龍的邏輯，姚文智是柯文哲的剋星、蘇貞昌是侯友宜的剋星，「我們需要更多剋星！」