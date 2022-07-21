美國在台協會（AIT）今(21日)舉行「獨立紀念日246週年」慶祝酒會，民進黨台北市長參選人陳時中獲邀出席，擔任陳競總副主委的立委高嘉瑜「偶遇」阿中，兩人手拿啤酒比愛心合影，化解了日前競總成立大會高「3秒兔逃」的尷尬；陳也嗨喝紅酒，讓人聯想到陳時中金句「責任來、我就扛」，被網友嘲諷造句的「酒杯來、我就乾」經典場景再現。

陳時中解釋，他還擔任衛福部長時接到AIT邀約，雖現已卸任，但AIT處長孫曉雅還是非常熱情邀約，所以就來了。被問到選市長需不需要修台美關係的學分，陳笑說他跟AIT關係一向非常好，在醫藥政策上跟美國也有相當多合作，參與世界衛生大會（WHA）美國也一直幫忙「讚聲」，「因為關係好，所以就一定要來。」

陳時中(右)曾被拍到私人聚會暢飲紅酒還「對空鳴槍」，今在AIT酒會又見他大方喝紅酒的場景。（圖／翻攝畫面）

陳時中曾被拍攝私下參加聚會的影片，他暢飲紅酒一乾而盡，還高舉酒杯「對空鳴槍」，因此他日前喊出金句「責任來、我就扛」，被網友酸為「酒杯來、我就乾」。這場AIT酒會中，他也被拍到拿著一杯紅酒喝了一口，雖未「乾杯」，但看得出心情愉悅，陳時中身旁站著國民黨台北市議員李明賢，這時高嘉瑜過來要跟陳時中合照，還跟李明賢說：「你要幫我拍照啦！」

陳時中(右)與競總副主委立委高嘉瑜(左)兩人手拿啤酒合影比出愛心，化解日前高「3秒兔逃」的尷尬。（圖／翻攝畫面）

高嘉瑜與陳時中合影時，兩人分別拿著一罐啤酒，還比出「手指愛心」。高嘉瑜擔任陳的競總副主委及分區總督導，但19日她出席陳時中競選總部成立大會時，竟上演「3秒兔逃」讓眾人傻眼，她當天解釋，因要參加朋友父親在宜蘭的公祭，已事先知會，並說「台上沒有我的站點」，所以才匆匆跑下台。

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