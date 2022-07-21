孫可芳台詞很多，壓力大到唇皰疹。（八大提供）

孫可芳在劇中召開記者會。（八大提供）

孫可芳在戲劇《親愛的亞當》飾演「蘇荷」一角如願攀上權力頂峰，榮升董事長職位，還盛大舉行記者會，宣布將推出協助大眾改變基因的計畫，包含可以不用控制飲食就能變瘦，甚至變美、變帥，透過基因改造，成為心中憧憬明星的「圓夢套餐」。

孫可芳私下毫不猶豫表示，若真有「圓夢套餐」，會想選擇變成金城武，她俏皮吐露：「想知道當帥哥是什麼感覺？因為覺得帥哥的人生，應該是我們無法想像的啊！」孫可芳開玩笑說，想當帥哥，體會一下撩妹的感覺！

孫可芳在劇中雖然風光舉行記者會，但其實這場戲是她最害怕的一場戲，台詞多到讓她拍攝前非常緊張，透露曾經歷在家背台詞時，背一段忘一段，不斷的反覆演獨角戲練習，一度背詞背到快抓狂，「有時還因為實在記不住，而忍不住大吼大叫！」，最後還想出用畫畫的方式，讓自己的腦中有畫面，輔助記憶。

孫可芳坦言，因為沒有演過女強人的角色，所以飾演「蘇荷」最困難的地方就是「氣勢」，雖然拍戲時有穿高跟鞋，但與身高172公分的周丹薇站在一起對戲，穿高跟鞋的氣勢就都沒了，「所以變成要練就自己可以跟丹薇姊直視對戲的氣場。」

孫可芳在拍攝期間，還因為台詞太多，壓力太大而長唇皰疹，她先是感覺嘴唇開始腫，想說是過敏嗎？然後化妝師補妝時發現不對勁，「妳這好像有點嚴重耶！」甚至連「丹薇姊一看，就說那可能是唇皰疹！」幸好有溫暖的前輩丹薇姊趕緊幫忙約診，讓孫可芳一收工馬上就能直奔去看醫生，「過幾天再去複診，醫生驚訝說妳怎麼好這麼快？」孫可芳打趣說自己的自癒力之高，連醫生都稱奇。

八大原創戲劇《親愛的亞當》每週日晚間八點在八大戲劇台全台首播。