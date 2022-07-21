大陸廣東省廣州市一名罹患腦性麻痺的男童近日即將開刀住院，沒想到手術前他懂事的錄影片對媽媽說，「你一定不要難過，你一定要生個二胎來好好保護妳的一生」，一段話讓媽媽當場淚崩。

直播主「是堅強的樂樂呀」在抖音分享9歲男童樂樂的生活，16日樂媽記錄樂樂住院開刀前的一段話，當時他哭著對媽媽交代後事，「媽媽，如果我在手術台上下不來的話，你一定不要難過，你一定要生個二胎來好好保護妳的一生，我這9年能當你的兒子已經很幸福了」。

樂樂希望如果自己真的動手術離世，媽媽能夠再生一個小孩。（翻攝自是堅強的樂樂呀抖音）

罹患腦性麻痺的樂樂一出生就面臨危機，落地時僅有0.5公斤，經過醫師7次搶救才順利活下來，1歲時又被診斷出重度腦性麻痺、早產兒視網膜病變、語言障礙，不過堅強的樂媽帶著他到處治療下，樂樂還是順利成長，不僅上了小學二年級，也學了中國傳統樂器的古箏。

樂媽透露，她這輩子哭得最難過只有2次，一次是樂樂出生時，她無法見到一面，被醫師多次通知兒子很難存活、不要抱持希望，一次就是這次手術，樂樂說的話讓她完全意想不到，「你一開口說的第一句，媽媽再也忍不住的瞬間淚流滿面，你是媽媽拿命換來的寶貝，你是媽媽等了半個世紀最珍貴的禮物，你是媽媽最割捨不下的愛，是媽媽的全世界，是媽媽心裡最大的牽掛，媽媽今天聽到你對媽媽說的這番話，媽媽心裡真的好心疼」，最後也期許兒子能夠順利度過難關。