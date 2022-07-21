統一集團收購台灣家樂福六成股權，雖未進入公平會審核，甫經公平會有條件同意收購大潤發的全聯董事長林敏雄21日終於可對收購大潤發議題說話；不過對於業界掀起流通業界已呈現統一、全聯兩大集團決戰話題，林敏雄強調，良性競爭對消費者都是好的，同業不是仇人！

林敏雄說，每種生意都有競爭，二十多年前接全聯時，當時曾有生活用品大盤分析，超市最終只會活兩家，結果歷經二十四年，頂好賣掉了，第三名的松青也沒有了，這行業不是那麼容易，能生存下來算僥倖，量販店也不容易，目前超商還有四大品牌，未來會如何很難預料。

他說，競爭沒有不好，對消費者只有好處，生意場上就是適者生存，太小了退場，這在全世界都一樣，並認為全聯要併購才有競爭機會，每個生意都是競爭，若是良性競爭會更好，他強調，全聯從未說過跟誰競爭，希望價格最低，全通路最低，但不能保證每樣最低，起碼要相對低，同時價格最低，還要商品最好，消費者才會支持，從這20多年全聯擴大到超過1000家，顯見肖費者有支持，全聯長大了！

對於外界在統一收購台灣家樂福後，好像統一要與全聯拚了，林敏雄笑稱，沒有那麼拚啦，如果沒有競爭，通路也不會好到那裡去，有競爭消費者才會有選擇，外界寫得很競爭，應該沒有啦。