海巡署「台南艦」(CG126)，在上星期前往太平洋友邦帛琉進行機密任務，可能是與美國、日本的類似船艦進行聯合演訓，如此重要的行動必然是低調與保密，因此台南艦必然是關閉了AIS自動識別系統，然而此舉對中國大陸「船訊網」無效，該網站仍然完整呈現台南艦的全部動態。

AIS自動識別系統（Automatic Identification System）是船舶上必須安裝的自動追蹤器，它會訊號發給岸邊、島嶼以及衛星等設備，標定出船舶的位置與動態，避免發生航道重疊導致的撞船事故。不過各國的執法單位船隻，以及軍艦常為了保密任務，經常關閉AIS航行，這已行之有年，台南艦的帛琉任務必然也是如此。包括Vessel Tracker、Vessel Finder、Ship Finder常用的船舶資訊查詢網，也確實都查詢不到台南艦12日後的航跡。

大陸的「船訊網」將台南艦的機密任務動向，給完整透露。(圖/網友提供)

然而，不知為何，中國大陸的「船訊網」卻能很輕易的找到，只要搜尋台南艦的MMSI號碼416445000，該艦的帛琉之行就完全無所遁形，從7月12日出發，到7月16日抵達，都一目瞭然。

這就讓人想到手機定位的功能，即使關閉手機定位，其實手機仍然會發出訊號；AIS也是如此，單純關閉AIS系統，它仍然會放出訊號，不能瞞過所有人。

軍事分析師表示，此事件就解釋了大陸為何特別執著布建自己的北斗通訊衛星，以及前幾年的「5G大戰」，美國政府那樣大動作的傾盡全力封鎖大陸華為的5G設備，並不是單純的商業利益競爭，而是軍事戰略的角力。

目前大多數的船舶動態網都是規定，關閉AIS系統後，網站無法呈現船舶位置。然而，真的如此嗎？應是「不願呈現」，而非「不能呈現」；另一方面，大陸並不遵美國的規定與系統，同時他們也找到方法，或說「破解」了AIS系統關閉之後的持續追蹤方法，所以大陸的船訊網就直接公開了我們的台南艦公務船，依此推論，他們必然也能追蹤關閉AIS的美國軍艦。