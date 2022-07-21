吳怡萱目前就讀台大國發所在職專班。（資料照，張鎧乙攝）

民進黨桃園市長參選人林智堅碩士論文遭指控涉抄襲，其中台大國發所碩士論文被爆疑似抄襲同所學生余正煌的論文，林智堅指導教授陳明通則回應，其實是余正煌使用林智堅的資料。目前就讀台大國發所在職專班的民眾黨台北市中正萬華議員參選人吳怡萱透露，林智堅是她的學長，當初她看到林智堅的論文涉抄襲，便想「完了，不管怎麼樣，我們的名譽、名聲就廢了」。

吳怡萱21日在《踢批批開講》節目中透露，她現在就讀台大國發所在職專班，林智堅是她的學長。當初她看到林智堅論文涉抄襲，她想「完了，我們的名譽、我們的名聲，今天不管怎麼樣，就是廢了」。此時，擔任來賓的前民進黨立委郭正亮竟脫口一句，「林智堅如果沒事，妳的論文就可以隨便抄了」。

吳怡萱表示，這件事為什麼大家這麼生氣？的確政績歸政績、能力歸能力，但林智堅自己對過去有沒有一個負責交代的做法，其實選民會看的，他幾乎得罪所有的年輕人。

吳怡萱接著表示，其實有寫過論文的人都知道，林智堅就是在睜眼說瞎話。假設他的論文被抄襲，他應該大動作對余正煌提告，為什麼抄襲他的論文，陳明通就是證人，甚至應該站出來幫忙他提告。但林卻沒有那麼多澄清，只是嘴巴說抹黑，面對質疑，只會說抹黑過時了。