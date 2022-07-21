真的是熱到受不了！今（21）日全台各地都是晴到多雲的天氣，花蓮玉里出現高溫40.7度，是入夏以來自動測站的最高數值，氣象局預估，未來一周體感溫度最高達43度，而氣象主播戴立綱也表示，受到太平洋高壓勢力影響，未來5天各地降雨機率不高，全台仍然高溫炎熱，而本周末適逢12節氣中的大暑，將會是一年當中最熱最曬的時候。

氣象主播戴立綱表示，受到太平洋高壓勢力影響，未來5天各地降雨機率不高，全台仍然高溫炎熱。（影片來源／中視新聞）

中央氣象局表示，明日太平洋高壓勢力偏強，氣溫仍然居高不下，只有午後山區有零星降雨；各地高溫可以來到33至37度，臺灣各地局部地區容易出現36度以上的高溫，尤其大臺北、宜蘭地區及花蓮縱谷有38度極端高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強。值得注意的是，氣象局預估未來一周體感溫度最高可達43度，提醒民眾慎防熱傷害。

受到太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱，未來一周體感溫度最高達43度。（圖／取自氣象局網站）

氣象主播戴立綱表示，太平洋高壓勢力為台灣帶來持續5天的晴朗天氣，外島地區天氣晴朗，氣溫31至32度，午後雷陣雨出現的機率小，白天都非常炎熱，北部上看37度以上，且本周六為「大暑」，為一年中陽光最猛烈且氣温最高的時候，上午10點到下午2點，建議減少戶外活動。

除此之外，臉書粉絲專頁《台灣颱風論壇｜天氣特急》也提到，太平洋高氣壓未來3天達到最強，還會更熱，不過下周二、下周三（26日、27日）會稍微減弱，午後雷陣雨稍微增多，除了山區之外，西半部平地也有降雨機會，恆春半島亦有零星降雨。而民眾關心是否會有颱風侵襲，則是「有難度」。