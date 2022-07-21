半導體市況雜音不斷，力積電股價自年初6字頭高點一路下挫，最低跌至3字頭幾近腰斬。今年2月，一名網友見力積電股價重挫，擔憂會重蹈覆轍下市。近日有網友回文認為，力積電每周都有新利空，對未來不大樂觀，底下留言調出一票苦主，還有人親戚30幾張認賠殺出，血虧超過60萬。

力積電去年12月掛牌上市，首日開盤大漲逾50%，但之後沒有預期的蜜月行情，股價一路走跌，今年又遭半導體景氣反轉等雜音影響，直接跌破40元，較年初高點幾近腰斬。

今年2月時，一名網友表示，去年幸運抽中一張力積電，之後看好該公司營運展望，在75元加碼3張。殊不知，今年2月力積電股價一連多日下挫，跌到逼近中籤價，讓他看了心情鬱悶，深怕重蹈覆轍跌到下市，急問「力積電還有救嗎？」

時隔約5個月，力積電股價難以站回6字頭，離7字頭更是遙遠。有網友19日回文表示並不覺得力積電是好標的，他舉例近期力積電每周都有新利空，如多位高管賣股繳稅、成熟製程需求轉冷等消息，「我覺得沒機會了」。

貼文掀起熱烈討論，許多網友留言，「買進力積電，睡覺報紙墊」、「連高層都在拋售，還能期待什麼」、「力積只有利用上市前賺短線就跑了」、「沒事，現在出清持股歐印認售放空都還來得及」。

此外，也引來不少苦主大吐苦水，其中不乏有人繼續凹單難解套，或是親朋好友認賠幾十萬出場，「凹到40幾張了」、「58~59元買了4.5張，41元砍了4張虧六萬，現在剩半張未實現快九千」、「-4.5萬路過」、「71樓3張，有賺時候沒砍，剩52的時候全砍了」、「我親戚之前50幾的時候買30幾張，昨天真的認賠殺出賠了60幾萬，應該有安慰到你」。

力積電經歷慘烈的賣壓一度跌到37元，近期一甩頹勢連2天上漲，今（21日）大漲超過5%，站回40元關卡，收在41.8元。