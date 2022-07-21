藝人六月(蔡君茹)和老公李易結婚11年，育有一對兒女Star和Shinny，經常和粉絲分享家庭生活，尤其小朋友的萌樣深受粉絲喜歡，21日她便在社群貼出替女兒慶祝6歲生日的照片，想不到女兒對穿衣打扮很有見解，超齡套上迷你版的超辣真空女裝，成功吸引網友目光，卻也讓六月感嘆：「還好爸爸不在家」。

近日六月在FB貼出女兒Shinny萌照，只有6歲的年紀，個性十分古靈精怪，可見到照片中，Shinny把頭髮梳成高馬尾的造型，向鏡頭比出勝利V手勢，身穿超短牛仔熱褲配上露肚小背心，向標準辣妹服裝看齊，站起身來時，遺傳自媽媽六月的絕佳基因，激曬美麗長腿，就算穿著尋常鞋子也不影響身材比例。

網友們紛紛對著Shinny萌照笑說，「好可愛哦小美人」、「跟媽媽一樣迷人」、「妹妹現在就這麼漂亮～」、「好可愛哦要平安長大哦」、「眼睛跟媽媽一模一樣」、「漂亮的小辣妹有桃花眼」、「爸爸看到應該不准穿這樣」、「太美了！完全像媽媽無誤」、「超美的電暈不少人，爸爸要擔心了」、「妹妹太辣了啦～～～」。

至於六月也解釋打扮由來，是因為Shinny很堅持穿這樣外出，還笑稱「還好爸爸不在家。」好險李易對女兒穿著持開放態度，猛誇：「我女兒是辣妹啦」，同時，該貼文PO出後，也吸引一排藍勾勾藝人留言，包括女星黃小柔就說「這顏質跟穿搭無敵啊」、王子邱勝翊則誇道：「太可愛了啦」，顯見擁有超好的觀眾緣。