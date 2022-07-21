前國安會副秘書長張榮豐即將在明天出版新書《無煙硝的戰場：從威權到民主轉折的國安手記》，他在書中披露，1992年他赴北京見到中國國家主席楊尚昆，當時楊尚昆提到，「先建一個渠道，可以彼此交換一些看法，現在雙方沒有渠道，就有許多謠言，就有許多政治騙子」。因此，就在此行後，兩岸展開長達8年的私下溝通管道，歷經1996年台灣海峽飛彈危機，讓雙方得以減少誤判，直到2000年政黨輪替才中斷。

1988年蔣經國總統逝世後，張榮豐由時任總統的李登輝招募加入總統府幕僚團，主要負責大陸政策規劃；1996年台海危機，他進入國統會擔任研究委員，負責召集幕僚小組制訂應變計畫，此計畫即為後來的「十八套劇本」。民進黨執政後，亦於2003年擔任國安會副秘書長。

曾任李登輝政府密使的張榮豐，如今將當年兩岸秘密管道建立，到第二次台海危機運籌帷幄的過程，以手記方式撰寫成《無煙硝的戰場：從威權到民主轉折的國安手記》，由東美出版事業有限公司於7月22日出版。

張榮豐在書中自述，早在1988年於中華經濟研究院工作時，就曾前往中國珠江三角洲、溫州、杭州等地做田野調查。當時出面邀請者為中國民主同盟，在調研期間，從落地開始，每晚大小宴會不斷，且都是當地著名的餐廳，諸如北京的仿膳、全聚德、杭州樓外樓，「熱情款待與觥籌交錯，是我對中國交往的初步印象。」

張榮豐接著說，伴隨工作及和中國交手經驗的累積，逐漸認清利用美食與熱情款待做為談判節奏的調節，與緩和談判桌上尖銳對話，是中國談判的重要風格之一。

張榮豐說，當年周恩來在人民大會堂福建廳，協商尼克森訪問中國的原則與細節時，後者用激烈的言詞抨擊美國，季辛吉本想以牙還牙，但就在準備發表強硬談話之際，被周恩來打斷了，他說：「北京烤鴨味道很好，我提議咱們先放鬆一下，先吃烤鴨吧，否則鴨肉會冷掉。」午宴後雙方談判順利多了，也圓滿地敲定尼克森訪問中國的細節。

張榮豐分析，中共雖是堅定的馬、列、毛的信仰者，但也繼承並善用傳統中國天朝禮儀文化，初次接觸中國的談判官員，常會對於渠等情報的靈通感到驚訝，其實從對手入境中國開始，每場宴飲餐桌上的談話，都經彙總、分析、綜合後上呈做為最後談判桌上的參考。

他舉例，對台灣的「一個中國」、「九二共識」，與柯林頓政府談判加入WTO的「入世三原則」等，這些「原則」事實上都是有利於中共談判的議題，最後都成為談判桌上制約對手的重要槓桿。

對於張榮豐長年被外界視為李登輝的「兩岸密使」，他也在書中提到當年的這段過程，他提到，1992年他與前總統府資政曾永賢，赴北京與中共十大元帥葉劍英次子葉選寧會談，並在葉選寧安排下，見到中國國家主席楊尚昆。

張榮豐說，當時楊尚昆的談話有幾個重點，包括，「先建一個渠道，可以彼此交換一些看法，現在雙方沒有渠道，就有許多謠言，就有許多政治騙子」、「你們從美國買F-16戰機，沒有必要嘛，不過台灣外匯多，你們的錢要怎麼花，我們也管不著」。

張榮豐說，自從經過那次的北京行後，兩岸就開啟了長達8年的私下溝通管道，直到2000年政黨輪替後才中斷，其間經歷1995、1996年解放軍飛彈演習，及1999年「特殊國與國關係」事件，透過這個管道，確實也發揮減少雙方誤判的作用。

張榮豐也提到，1995年10月初，李登輝下令對1996年台灣舉行首次總統直選，中共的可能反應擬定應變計畫，當時他以總統幕僚身分參加「96年危機預防會議」，部分與會者主張要撰寫說帖說服中共不要向台海發射飛彈，這讓他十分驚訝，當場說「你們這是秀才遇到流氓的反應」，結果有人拍桌怒罵他，讓會議不歡而散。

對於與美方的交手，張榮豐則說，2002年以美國為首的各國及國際組織，在東京召開阿富汗戰後重建的國際會議，很遺憾的是台灣被排除在外。但在會議召開前一天，駐日代表羅福全受美國駐日大使之託，希望我們協助阿富汗臨時政府總統卡賽（Hamid Karzai）一行12人，在阿布達比登上華航飛往東京的航班。

張榮豐說，當時羅代表從東京打電話到國安會求援，嚴格的說這並不是一項十分困難的任務。但由於我方充分把握了談判的基本邏輯，最後以此換取台灣得以派出5名代表與會，事後並贏得美國亞太副助理國務卿薛瑞福（Randall Schriver）的公開讚揚。

對於台日兩國的互動，張榮豐回憶說，1996年在中共解放軍飛彈威脅下，李總統以54％得票率當選第一屆民選總統，當時日本朋友送給李總統一頂日本古代武士的頭盔，並以日本古語「勝者尤須繫盔緒」相贈，意義十分深遠。

張榮豐說，如果雙方國家利益一致，能夠進入本音層次的對話，將能深深感受到日本是一個有禮、體貼，有內涵而細膩的民族。