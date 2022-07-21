王男遭警查獲三級毒品卡西酮咖啡包272包與三級毒品K他命40包。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

毒品咖啡包上印有皇家禮炮ROYAL SALUTE 21、太空人、老鷹、字母圖騰等，藉以迎合及吸引買家注意。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄23歲王姓男子日前見到員警巡邏，想開車離去，讓員警起疑上前盤查，果然發現王男車上有卡西酮咖啡包272包與三級毒品K他命40包，王男眼見要遭逮捕，便說家中妻子懷孕要人照顧，拜託員警不要移送他，卻遭員警拒絕，依《毒品危害防制條例》移送高雄地檢署。

王男19日下午3時10分將車臨停在新興區民族路與八德路口紅線上，車子還沒熄火就下車在路邊打電話，此時保安大隊特勤中隊雷虎70警組正在執行轄區熱點複式巡邏，王男一見到警車，便立即跑回車上想將車開走，此舉讓眼尖員警起疑，且王男未繫安全帶，員警示意王男下車接受盤查。

王男下車時，員警聞到車內散發出濃濃毒品味，王男自知逃不了，於是將車內兩個側背包、零錢箱內毒品933公克三級毒品卡西酮咖啡包272包與64公克三級毒品K他命40包給警方。

「家有懷孕的妻子需要照顧，我不想讓她擔心，拜託不要移送我。」王男苦苦哀求員警不要將他移送，想用孕妻要照顧的理由來博取員警同情，企圖躲避要被移送的命運，最終還是無濟於事，員警將他依法送辦。

據了解，王男所帶毒品咖啡包，為了營造出高級感與躲避查緝，分別印有皇家禮炮ROYAL SALUTE 21、太空人、老鷹、字母圖騰等，藉以迎合及吸引買家注意。另外也通知高雄刑大前來了解，用溯源的方式，以釐清毒品來源。

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