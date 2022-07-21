大陸央視新聞21日報導，大陸商務部發言人束玨婷21日主持例行新聞發布會，針對日前有報導稱，美國政府正要求韓國在8月前回復，是否加入由美方主導的「晶片四方聯盟」；韓國方面表示正與美國討論加強晶片製造合作方式。束玨婷指出，中方認為，無論什麼架構安排，都應保持包容開放，而不是歧視排他；都應促進全球產業鏈供應鏈穩定，而不是損害和割裂全球市場。

束玨婷表示，產業鏈供應鏈穩定是當前各方高度關注的全球性問題。中方認為，無論什麼框架安排，都應保持包容開放，而不是歧視排他；都應促進全球產業鏈供應鏈穩定，而不是損害和割裂全球市場。在當前形勢下，加強產業鏈供應鏈開放合作，防止碎片化，有利於有關各方，有利於整個世界。

據外電報導，美國財政部長葉倫18日到訪韓國，美國希望結束過度依賴中國稀土等商品。預計8月底召開「晶片四方聯盟」工作會議，旨在排擠中國出晶片全球供應鏈外，韓國半導體產業在中國有大量投資與利益，面對是否參加「晶片四方聯盟」會議，韓國再次面對選邊站壓力。