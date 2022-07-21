印度神童阿南德(Abhigya Anand)在過去幾年間，預言數次命中，吸引不少關注者，曾成功預言世界各地災難的他，日前再度有新預言，指出8月有三大災難，包括地緣政治持續緊繃、極端氣候災難與疫苗恐非萬靈丹。

阿南德本月13日指出，由於卡拉薩爾帕瑜伽負面影響猶在、土星進入摩羯座以及火星進入bhantani星宿，3種星座合相聚在一起，全球在7月15日開始，將會出現一股「新暴力」，被不安晚的能量壟罩，出現地震、洪水、極端高溫等天災，恐將於8月陸續爆發。

阿南德說，人類正面臨人口數量大幅增加，包括年底全球人口恐破80億，明年印度總人口更可能超越中國大陸，因此將面臨一股新的暴力，同時經濟將變得非常動蕩，尤其是過度的通膨，對全球都會造成傷害，糧食與能源危機上升，人們更不能忽視。但阿南德也指出，雖然受到經濟影響，黃金與白銀價格下跌，但廣義來說，仍是貴重資產，此時反而是這兩樣投資的最佳時刻。

自阿南德13日預言後，世界各地也陸續發生極端氣候襲擊與疫情回溫狀況，包括15日開始，南韓與日本受到變種病毒BA.5侵襲，再度出現單日突破10萬例確診情形，指揮中心也預估8月下旬至9月，BA.5將開始入侵台灣。

同時歐美、日本與中國大陸也出現各種極端氣候造成的天災，包括英國因極端高溫，全國宣布進入緊急狀態，歐洲、非洲也因同樣原因，各地發生野火事故，中國大陸、日本與美國也因前所未見的暴雨引發洪災，導致山崩、多人失蹤甚至死亡意外；台灣今天也變成「火燒島」，多個地區觀測站測量到38度以上高溫，其中花蓮兩地更是超過40度，連氣象局長鄭明典也直呼太誇張。