鴻海集團入股中國晶片大廠紫光集團，因未在國內事前申請，恐遭重罰。對此鴻海今表示周二已遞件，經濟部投審會證實，當晚已收到呈報書，不過文件中未提供紫光旗下各子公司營業資料，過於簡略，已要求補件。等資料齊全後，會先對其開出「懲罰令」，但是否罰到最高2500萬元，需精算整個集團投資金額範圍後才確認。

鴻海透過大陸子公司工業富聯 Fii斥資人民幣 53.8 億元(238億台幣)，最終間接會持有紫光 8.23％ 股權。因「投資行為在前、申請許可在後」，違反《兩岸人民條例》規定，可處5萬到2500萬。鴻海今天對外表示，周二已遞件申請。

投審會表示，7月19日晚上確實已收到鴻海入股紫光案呈報書，但因未提供集團各公司營業項目，相關資金交叉流向都不足，因此要求補件。至於該公司多久內補完，並不清楚，但以鴻海的急迫性，相信會很快。

投審會表示，文件到齊後，會先開出「處罰令」，雖然過去很少罰到上限2500萬，但依此案金額之大，不無可能，只是仍得等文件到齊，根據其規模金額做計算。

鴻海得繳完罰金，投審會才會進行補正程序，啟動實質審查。至於是否可以過關，該會表示目前還無法提供意見。

不過按照規定，赴大陸投資IC設計、製造、封裝，金額超過5000萬，以及併購參股大陸液晶面板廠等，都要經由經濟部召集跨部會組成的關鍵技術小組審查。因為此案金額「很大」，又涉及紫光複雜背景，官方態度已顯示將會嚴審，首要把關我高科技技術是否外流，另審查重點也會看投資案能否相對應提升國內技術與優勢地位等。

紫光營業項目包括集成電路設計、路由器、交換器、伺服器等，鴻海砸錢入股，一般認為是為了在中國半導體供應鏈作完整布局，並擴大工業富聯在當地的雲端網通業務。