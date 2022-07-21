華南銀行公告發行111年度第1期無擔保無到期日非累積次順位金融債券新臺幣64.2億元整。

董事會決議日期為3月28日，名稱為「華南商業銀行111年度第1期無擔保無到期日非累積次順位金融債券」。

每張面額以新臺幣1,000萬元為單位，發行價格依債券面額十足發行，發行期間為111年7月25日發行，無到期日。

發行利率為固定利率，債券票面年利率為3.0％。募得價款之用途及運用計畫為獲取穩定中長期營運資金來源並改善銀行資本結構。

承銷方式為委請財務顧問。承銷或代銷機構為華南永昌綜合證券、凱基證券、富邦綜合證券。代理還本付息機構為華南商業銀行營業部。

買回條件為本債券發行屆滿5年1個月後，若計算贖回後華銀資本適足比率仍符合主管機關所定之最低比率要求，經主管機關核准後，華銀得提前贖回；並於預定贖回日前30日公告，按面額加計應付利息，全數贖回。