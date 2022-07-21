波蘭參議院外交暨歐盟事務委員會及衛生委員會20日上午召開聯席會議，無異議通過決議，支持我國參與世界衛生組織（WHO）及世界衛生大會（WHA），外交部表示，此次決議案為時隔16年，外委會再度聯合衛生委員會通過友我決議案，彰顯台波雙方關係顯著提昇，更加緊密。

外交部發言人歐江安指出，波蘭參議院通過的「台灣代表參與世界衛生組織」決議案指出，COVID-19是國際公共衞生議題，台灣的防疫成果及公衞專業能力備受國際肯定，應獲得參與WHO相關活動的資格。決議文並鼓勵波蘭政府積極與理念相近夥伴合作，支持台灣有意義參與WHO及取得WHA觀察員地位。

她說，台灣與波蘭為理念相近民主夥伴，近年積極合作對抗疫情，不僅互贈口罩、防護衣及疫苗，包括前副總統陳建仁在內的我國專家學者也曾與波蘭科學院長杜辛斯基與波蘭疫情顧問團隊成員召開防疫視訊會議，深入討論疫情發展及未來因應做法。

波蘭參議院外交暨歐盟事務委員會曾於2006年4月25日通過支持我國學者專家參與WHO的決議案。歐江安指出，此次決議案為時隔16年，外委會再度並聯合衛生委員會通過友我決議案，並獲波蘭參議長格羅茲基及副議長卡明斯基支持。

她強調，此案不僅彰顯雙邊防疫及衛生合作的重大成果，也是繼我國與波方積極合作協助因俄烏戰爭受到波及的烏克蘭難民後，再次彰顯台波雙方關係顯著提昇，更加緊密。

外交部誠摯感謝波蘭政府與人民對我國防疫工作的肯定，以及對台灣國際參與的堅定支持。台灣將續與波蘭及其他理念相近夥伴攜手合作，為全球人類發展與健康福祉貢獻心力。