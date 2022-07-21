一名從事殯葬業的女網友表示，自己從高中開始就嚮往這個行業，但媽媽好像覺得她的工作很丟臉，每當親戚、外人問起時就會閉口不談，甚至要她欺騙爸爸，甚至一直問她會不會碰往生者遺體，讓她相當難過。

原PO在Dcard以「媽媽好像覺得我的工作很丟臉」為題發文表示，她應屆畢業後順利應徵錄取殯葬業，但當鄰居問起時，媽媽總是對她的職業閉口不談，「甚至要我找藉口騙過我爸說這份工作只是暫時的」。原PO在外人面前跟她談工作時，也會被使眼色要求閉嘴，「明明我覺得這是一個很令人敬佩的行業，可到她口中變得很廉價，還一直問我會不會碰到大體（遺體）…」。

對此，許多網友紛紛安慰「明明就很棒，不要理她」、「《送行者：禮儀師的樂章》這部電影推薦你媽媽看一下，各行各業都有各自的辛酸，沒有必要戴有色眼鏡去看待一個行業」、「殯葬業是個很偉大的職業」、「瞧不起這個行業，未來叫她自己入殮」。

不過也有人猜測原PO媽媽不喜歡殯葬業的原因，「我不太清楚這行業的細節，但醫院到往生這一段路最怕是大體本身帶有的法定傳染病，加上疫情沒有消退」、「殯葬業有兩種，一種是服務往生者，一種是8+9，你說的是哪種」、「殯葬很多+9和退役酒店妹去做，工作環境沒有像電影演的那麽單純」。