鴻海日前公告將透過旗下工業富聯（FII）入股大陸紫光集團，引發關注。陸委會今（21）日對此案表態，稱防止台灣高科技產業技術外流是政府的基本態度，未來將動態修正相關規範，以強化管理赴陸投資。

陸委會副主委邱垂正於例行記者會上表示，經濟部投審會已告知鴻海須事前經過審查許可，鴻海也回應將依規定提出申請；後續經濟部會依照申請資料，在釐清相關事實後，按照相關規定辦理。

邱垂正強調，為防止台灣高科技產業技術外流，政府對於赴陸投資或技術合作案件，依據國家安全及產業發展的考量，區分為「禁止類」與「一般類」進行管理。半導體等特定業別項目，雖然未列為禁止類，但是因具有高科技技術成分，投審會另設有關鍵技術小組機制來嚴審把關，重要案件均由投審會委員會進行專案審查。

邱垂正續指，為了避免陸企藉由收購在陸台廠並獲取台灣關鍵技術，經濟部於4月21號發布修正《在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法》，把經過關鍵技術小組審查通過之轉讓出資視為技術合作，並由事後備查修正為事前申請許可。

針對鴻海投資紫光案，邱垂正表示，經濟部將會同相關主管機關，視整體的情勢，還有產業的發展情形，會動態修正相關規範，以強化管理赴陸投資，防止台灣高科技產業技術外流。