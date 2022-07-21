《空軍雜誌》（Air Force Magazine）報導，負責非洲事務的美國國防部副助理部長告訴國會，位於非洲沙赫爾（Sahel）地區的5個國家，有3國在過去2年內發生過政變，導致美國國務院下令限縮雙方軍事安全合作，讓這些國家倒向中國大陸、俄羅斯等對手，使後者獲得優勢地位。

在美國聯邦參議院外交委員會（Senate Foreign Relations Committee）舉辦的聽證會中，五角大廈負責非洲事務的副助理部長布萊登（Chidi Blyden）表示，在過去2年內，沙赫爾地區的馬利、布吉納法索和查德皆發生過政變，導致國務院要求須對與這些國家的軍事安全合作施加限制。

布萊登指出，儘管非洲安全夥伴多次表示其「更喜歡美國提供訓練和裝備」，但美軍在本國規定限制下，無法回應這些國家的要求，導致其轉向中國大陸和俄羅斯，讓「競爭對手」獲得優勢地位。目前美軍在沙赫爾地區僅剩下尼日一個主要合作夥伴，其中建有用於執行反恐情監偵（ISR）任務的第101航空基地（Air Base 101）和第201航空基地（Air Base 201）。

布萊登呼籲，美國應找到其他方法，維持與沙赫爾地區國家的接觸，避免於當地的存在和影響力輸給中俄，包括將失去立足點的單位重新部署到附近國家，如茅利塔尼亞等。

但《空軍雜誌》指出，外交委員會的參議員們正反其道而行，主席梅南德茲（Bob Menendez）呼籲國務院制裁參與政變的當地政府官員；參議員范霍倫（Chris Van Hollen）則推動一項法案，要求進一步擴大對外國軍官參加美國培訓前的相關審查。