義大利總理德拉吉（Mario Draghi）21日提交辭呈，維持近一年半的聯合政府撐不下去而必須提前大選，在政府致力對抗通膨和經濟放緩之際，義國政經局勢更不明導致股債市盤中走跌。

義國股市富時MIB指數盤中下跌1.5％報21,017點創一周新低。10年期公債殖利率盤中上升21個基點報3.58％創逾三周新高。債息上升表示債價下跌。義國股債跌勢較其他歐洲市場重。

德拉吉在國會表示無法團結執政聯盟後，已向總統馬特雷拉（Sergio Mattarella）請辭。後者要求他暫時留下主持看守政府。

馬氏上周拒絕過德拉吉第一次提出的辭呈，希望他跟更多國會議員溝通，爭取在參議院裡通過信任投票，避免提前大選而令政局動盪。

雖然德拉吉20日贏得信任投票，但執政聯盟內左翼五星運動、右翼北方聯盟、和中間偏右義大利力量等三黨，表明在信任投票中棄權不支持他，讓組合成份差異極大的執政聯盟難再團結而逼使他辭職。

ING經濟師皮佐利（Paolo Pizzoli）指目前義國沒籌組聯合政府空間，馬氏將被迫解散國會而提前大選。外界預期大選在9月或10月舉行。

目前義國陷入經濟亂局，政黨間對如何解決高通膨、低增長和民生等重大問題有不同看法。專家認為群龍無首，提前大選也不可能解決問題，反令政經局勢更不明朗。

美富信投資管理（MFS）固定收益分析師皮亞扎（Annalisa Piazza）指義國政局可能令歐洲央行要推出「防分裂」（anti-fragmentation）工具的情況變得更混亂。該工具要協助財務弱成員國因應借貸成本上升的挑戰。

義國目前是歐洲債務最高國家之一，歐洲央行擔心在貨幣環境愈來愈緊縮之下，義國經濟衰退風險會在歐元區裡蔓延。