通膨壓力下美國民眾減少開車，夏季汽油需求下滑，分析師認為汽油均價已在6月觸頂因而節節走低，很可能跌到每加侖4美元之下，除非殺出推高油價或阻礙燃料供應的因素，例如颶風。

美國汽車協會（AAA）指出，全美汽油均價在6月14日觸抵每加侖5.01美元的高點後就節節下滑，本周三（20日）來到4.467美元。

美國能源資訊局（EIA）每周發布的汽油需求資料顯示，美國駕駛減少汽油用量，此外供給緊俏的情況正在改善。

OPIS全球能源研究部門主管克洛薩（Tom Kloza）指出，三大連鎖零售商向他透露，最近3周的汽油需求與去年同期相比，少了5％到6％。

儘管全美各地汽油價格差很大，例如喬治亞州每加侖可低至3.98美元，加州無鉛汽油每加侖要付到5.84美元，克洛薩說全美均價可看到3字頭來到3.99美元。

分析師表示，顯然是高物價迫使美國駕駛少加點油，但仍有其他原因作祟。

克洛薩認為，是疫情及企業維持居家上班模式的緣故，對經濟衰退的恐慌也抑制油價。不過他提醒還是有諸多因素，會帶動汽油價格在今年稍後漲回到每加侖5美元。

克洛薩說，只要沒有突發事件，鬧出煉油廠故障或颶風災情等問題，汽油價格還會再跌。而原油庫存比去年少1.52億桶，或許會推高油價。

Gas Buddy石油分析主管迪哈恩（Patrick DeHaan）指出，8月中旬之前，全美汽油均價可能跌到3.99美元，「但煉油設施意外停擺，經濟數據優於預期及颶風來襲，肯定會打亂價格走勢。」

5月底時，摩根大通曾預測今年夏季結束前，美國汽油價格將高漲到每加侖6.2美元。

自1970年代以來，還沒見過消費者同時遭受能源價格攀漲及貨品服務價格飆漲的雙重打擊。但美國6月消費者物價指數（CPI）年增9.1％創40年新高，能源通膨就占了將近一半。