貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）育有4名兒女，每一位可以說是完美繼承爸媽優良基因，一家人常常在社群平台曬出甜蜜出遊照，好感情羨煞許多人。隨著孩子們各個事業越做越大，聚少離多的情況下還如此緊密，也讓網友佩服的五體投地。近期夫妻倆被拍到赴義大利度假，更大方在IG「互相傷害」公布私下趣事，讓粉絲看了直呼「好過癮」。

綜合《每日郵報》(Daily Mail Online)以及《紐約郵報》（New York Post）報導，貝克漢夫婦近期帶著小兒子克魯茲（Cruz Beckham）和女兒哈珀（Harper Beckham）前往義大利享受遊艇之旅，同時身旁還有克魯茲的新女友塔娜（Tana Holding）。

20日，貝克漢在個人IG曝光一直稱妻子是健身狂人的證據，貼出一段影片寫下「等等!連喝杯咖啡的時間都不能少了下肢訓練」。當時他們都還在遊艇上，周圍依著湛藍海水、藍天白雲，景色看上去如詩如畫，不過老婆還是閒不下來，把握任何機會都要讓自己動起來。

隨後維多利亞也忍不住「反擊」，在IG曬出老公粉紅極短褲照片向粉絲喊話「不客氣」，讓不少網友直呼「感謝分享!」、「永遠是最有魅力、最性感的男人。」、「後面那片海，絕了。」貝克漢即便退休後仍維持精實體態，完全看不出來已經是名上了年紀的大叔，肌肉線條一覽無遺。