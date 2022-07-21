大陸國台辦近日起在官方微博「國台辦發布」上發布《「九二共識」系列微講座》影片，預計安排8集內容。21日發布系列影片第4集，由大陸國台辦新聞局局長、發言人馬曉光講述「為什麼說『九二共識』是兩岸關係的定海神針？」。

馬曉光表示，「九二共識」體現兩岸均堅持一個中國原則的基本態度，和求同存異的政治智慧，對兩岸建立政治互信、展開協商對話、發展關係發揮不可替代的重要作用。

他說，「九二共識」是海基會、海協會「兩會」的商談前提，當年達成後讓後續的「辜汪會談」順利舉行。而從馬英九2008年上台執政後，明確承認「九二共識」，讓兩會立刻恢復制度化協商，進而簽署《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）等23項協議，並向經濟社會、文化教育等拓展，開啟兩岸關係的新階段。

此外，馬曉光表示「九二共識」是兩岸政黨交流的基礎，2005年4月中國共產黨與中國國民黨領導人舉行歷史性會談，發布「兩岸和平發展共同願景」，為兩岸關係和平注入新動力，並在「九二共識」基礎上展開對話，維持台海和平穩定。

而「九二共識」也是兩岸高層互動基石，2015年11月大陸國家主席習近平與時任總統的馬英九舉行歷史性會晤。馬曉光說，雙方就推進兩岸和平發展交換意見，也是1949年以來兩岸領導人的首次會面，具重大里程碑意義，也都在會面中強調「九二共識」，證明其支柱作用。

馬曉光指出，「九二共識」也是兩岸協商涉外事務的基礎，指出馬英九執政時期，台灣能參與世界衛生大會、國際民航組織大會等，都是在不造成「兩個中國」、「一中一台」的前提下，通過兩岸務實協商做出的合情合理安排。他指出，否定「九二共識」，圖謀「兩個中國」、「一中一台」，台灣在國際上的活動空間只會越來越小。

馬曉光表示，歷史證明了什麼時候能堅持「九二共識」，兩岸對話協商就能順利展開、行穩致遠；否定時就會難以為繼，陷入緊張動盪，讓台灣同胞的切身利益受到損害。

他指出，從2016年5月以來，民進黨拒不承認「九二共識」，直接導致「兩會」協商的中斷，國台辦與陸委會聯繫溝通機制停擺，讓台海地區和平穩定受到嚴峻挑戰，和平發展紅利在流失，更直指當前台海形勢嚴峻複雜，責任完全在民進黨。