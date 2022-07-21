WTT冠軍賽》莊智淵拍退大陸梁靖崑

在WTT冠軍賽布達佩斯站孤軍奮戰的莊智淵，今天8強賽迎戰中國大陸好手梁靖崑，雙方短兵相接，莊智淵雖作戰經驗豐富，而梁靖崑年輕氣盛，不過，莊智淵在逃過4個賽末點的情況下，最終3比2險勝，順利取得四強門票。

面對攻勢相當積極的梁靖崑，莊智淵沉著應戰，首局11比7勝出。

次局莊智淵加強兩邊攻殺威力，11比6再下一城；比賽來到第三局，莊智淵後來居上超前，但梁靖崑不干示弱追趕上來，兩人激戰至「丟士」，莊智淵12比14落敗。

第四局場上狀況丕變，死裡逃生的梁靖崑突然發飆，打得莊智淵潰不成軍，1比11棄守。

決勝第五局，雙方你來我往互不相讓，一路落後的莊智淵將戰局逼成7比7平手，無奈接下來的兩個發球分都遭到破發，梁靖崑握有3個賽末點。

然而莊智淵不肯服輸，硬是連得3分追平，戰線再次進入丟士，此時拚的不再是球技，而是奮戰精神，小莊12比11首次取得賽末點，隨即靠著梁靖崑失誤13比11艱辛拿下整場比賽勝利。