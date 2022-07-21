澳洲國民銀行（NAB）最新數據顯示，反映企業活動的第二季企業狀況指數較上季大幅攀升9點至20點。但企業信心指數下跌9點至5點，接近長期平均水平。顯示全球供應受阻緩解令企業經營狀況改善，但澳洲央行持續升息以抑制通膨的舉動，已衝擊到企業信心。