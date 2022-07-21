澳洲央行持續升息 衝擊企業信心 21:312022/07/21 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲國民銀行（NAB）最新數據顯示，反映企業活動的第二季企業狀況指數較上季大幅攀升9點至20點。但企業信心指數下跌9點至5點，接近長期平均水平。顯示全球供應受阻緩解令企業經營狀況改善，但澳洲央行持續升息以抑制通膨的舉動，已衝擊到企業信心。 新興債賣壓重 波灣債一枝獨秀 瞄準龍頭企業股債 法人：跌深留意甜蜜買點 《國際金融》ECB升息預期 歐元續強 #全球 #澳洲央行 #企業信心 #點至 #升息 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 三星：折疊手機去年市場規模近千萬支 正躍升為新主流 21:522022/07/21 財經 法國7月製造業信心指數下滑 19:062022/07/21 財經 富邦產險再攜國家隊打造衛星保險 11:572022/07/21 財經 壽險公會喊冤：升息不會引爆淨值風暴 04:102022/07/21 財經要聞 字節跳動傳壓縮招聘 降組織規模增速 18:262022/07/21 財經 債市遇逆風 非投資級債優勢現 04:102022/07/21 投資理財 統一投信：關注拉貨及法人補庫存行情 10:222022/07/21 財經 富達：全球經濟進入「大重置」階段 11:142022/07/21 財經 百度發布無方向槃無人車Apollo、RT6 12:122022/07/21 財經 匯率期貨趨勢專欄－升息腳步逼近 歐元轉強 04:102022/07/21 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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