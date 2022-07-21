演藝圈銀色夫妻檔葉蒨文、林子祥，結婚26年依舊恩愛如昔，近日夫妻倆歡慶結婚26周年紀念日，只見葉蒨文滿頭白髮，但皮膚狀態仍非常白皙，仍然保有美人的影子，與過去只差在頭髮顏色，她與林子祥抱著一大束玫瑰花，恩愛模樣羨煞眾人。

華語歌后葉蒨文歌曲傳唱度廣，知名歌曲《瀟灑走一回》當年大街小巷都會唱，至今仍在KTV的熱門榜單中，與梅豔芳、林憶蓮、陳慧嫻合稱「四大天后」，顏值不輸影壇女星，一頭短髮俏麗，打扮時髦，擄獲許多男孩子的心，她19歲時認識初戀男友費翔，兩人價值觀相似，迅速陷入熱戀，不過費翔的媽媽認為兒子演藝事業正要上升，對這段感情不看好，讓兩人的戀情無疾而終。

之後葉蒨文在香港發展，遇到製作人林子祥，兩人在工作中暗生情愫，最後結為連理，近日是葉蒨文與林子祥的26周年結婚紀念日，葉蒨文在微博發文：「平行宇宙，用愛，信心，信任，感激，我們的世界永遠被守護著」，她附上兩顆愛心的表情符號，表達濃烈愛意，照片中葉蒨文和林子祥手中各抱著一束玫瑰，葉蒨文懷裡的是粉色玫瑰，搭配她一身白衣和珍珠耳環，氣質雍容典雅，今年61歲的她皮膚狀態仍然很好，皺紋並不明顯，除了一頭白髮與過去不同，其他地方仍和當年一樣。

葉蒨文發文慶祝。（圖／微博）

兩人年過半百，仍然對感情保有儀式感，讓不少網友羨慕：「愛情長跑長達26年，還能保持這麼浪漫和溫暖，屬實是太難得了，祝永遠幸福！」、「這樣的愛情是怎麼做到保鮮的，這種愛情讓人好羡慕，我也想擁有」、「永不褪色的愛情了呀，真的是非常的令人嚮往了啊」。