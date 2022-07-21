偉哲不「端」了？市長大人架子全丟！九合一選舉逼近，府城台南父母官黃偉哲連任形勢看好，「母雞帶小雞」的工作也不可少，今(21日)他與同黨市議員參選人拍定裝照，除大合照握拳展現活力外，還與小雞們一一「捉對廝殺」擺出各種趣味合影POSE，其中與林依婷的「騰空躍起」畫面，還有與朱正軒的「被公主抱」畫面最為吸睛，不斷挑戰地心引力展現活力，引發粉絲熱議。

黃偉哲今(21日)在臉書粉專PO出一張大合照，身為台南市長的他扮演「母雞」，帶領一眾台南市議員參選人「小雞」們合影，共10位女性、13位男性參選人，紛紛握拳或比讚，並秀出「繼續拚！」、「挺台南」等標語，黃偉哲寫道：「來喔！一起拍照了。台南隊團結進步繼續前行。」

黃偉哲與台南市議員參選人林依婷拍定裝照時，一起做出考驗骨質密度的「騰空躍起」動作。翻攝黃偉哲臉書

形象穩重的黃偉哲為了與「小雞」們拍定裝照，對參選人希望一起擺的POSE照單全收，握拳、摟肩、西裝披肩、比大愛心都只是小CASE，他不但跟林依婷一起做出考驗骨質密度的「騰空躍起」動作，還被朱正軒一把「公主抱」，畫面超級吸睛，不過旁邊有人擔心把偉哲市長給摔著了，連忙待命「接捕」護駕。黃偉哲日前頒市長獎時也被學生「公主抱」，當時他圖說寫道：「硬舉80公斤沒問題」，透露了體重密碼。

黃偉哲頒發市長獎時，也曾被學生一把「公主抱」起。（圖／取自黃偉哲臉書）

粉絲們在留言區回覆：「團結力量大～加油！大家辛苦了！台南加油！台灣加油！」、「台南隊，加油」、「市長太可愛」、「黃市長加油高票當選」、「Go!挺台南！繼續拚～」、「公主抱，很厲害」、「表情很害羞呀」、「最強母雞！」