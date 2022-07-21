IUCN更新全球瀕危物種紅色目錄：白鱘滅絕，長江鱘野外滅絕。圖為長江鱘。（澎湃新聞╱大自然雜誌提供）

澎湃新聞報導，7月21日晚上，國際自然與自然資源保護聯盟（IUCN）發布全球瀕危物種紅色目錄更新報告，宣布全球現存26種鱘魚均面臨滅絕威脅。名錄顯示，長江特有物種白鱘已經滅絕，長江鱘野外滅絕，裸腹鱘滅絕。紅色名錄同時提升了其他7種鱘魚的保護等級。

IUCN全球鱘魚再評估結果顯示，約2／3的鱘魚種群處於極度瀕危狀態。全球鱘魚面臨主要威脅包括：野生魚子醬和魚肉的非法貿易帶來非法捕撈，水壩阻斷了牠們的遷移路線，不可持續的沙石開採破壞了牠們的產卵場，以及棲息地喪失。

此次被提及的3種亞洲鱘魚包括白鱘、長江鱘和西伯利亞鱘自然種群，前兩種是長江流域的代表性水生物種。

據公開資料，白鱘是全球最大的淡水魚之一，四川漁民諺語稱「千斤臘子（中華鱘） 萬斤象（白鱘）」，其長度可達7米，起源於約2億年前，是中國的特有種和長江的旗艦物種。

1989年，白鱘被列為國家一級保護野生動物，於1996年被世界自然保護聯盟（IUCN）列為「極危級」，2009年再次評估時被確定為「極危（可能滅絕）」。另外，白鱘是《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄II的保護物種，也是長江上游珍稀特有魚類國家級自然保護區的主要保護對象之一。

最後一尾白鱘活體記錄是在2003年1月，在長江上游四川宜賓江段被誤捕，經成功救護後放流。

此次報告評估中，長江鱘則因為未能發現增殖放流種群的幼魚而被評估為野外滅絕。對於長江鱘現狀，IUCN鱘魚專家組中國唯一成員、中國水產科學研究院長江所研究員、武漢長江中華鱘保護中心發起人危起偉表示：「長江鱘持續20年沒有自然繁殖，說明長江生態環境還不能說是恢復得很好了。」

WWF北京代表處副總幹事（專案）周非說：「白鱘的滅絕以及長江鱘的野外滅絕為我們敲響了警鐘。」

近年來，中國加大長江流域水生生物保護力度。農業農村部陸續發布《中華鱘拯救行動計畫 (2015- 2030)》《長江江豚拯救行動計畫 (2016-2025)》與《長江鱘（達氏鱘）拯救行動計畫 (2018-2035)》。對於中華鱘現狀描述是「產卵頻率降低、洄游種群數量持續減少、自然種群急劇衰退」，對於長江鱘則是「自然繁殖終止、野生種群基本絕跡、人工群體亟需保護」。

危起偉說：「長江鱘和中華鱘不應該只有滅絕一種未來。牠們的人工群體已經有了，但自然種群的恢復任重道遠。所幸『長江大保護』已成中國共識，『十年禁漁』、《長江保護法》等利多政策已陸續開始實施。」