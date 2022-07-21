大陸前首富「萬達集團」董事長王健林兒子王思聰，性格直率又經常對時事有各種點評，還被指出身價高達人民幣60億元（約新台幣268億元），所以到底情歸何處一直受到關注；近日王思聰被拍到載一名正妹出遊，側臉被網友瘋猜是22歲新生代清純女星張婧儀，竟釣出本人3字回應闢謠。

22歲大陸女星張婧儀有著鄰家女孩般清新脫俗的外貌，從北京電影學院畢業後就被獲得大製作電影《1921》演出機會，儘管和一群巨星同台卻絲毫不遜色，亮眼表現讓她獲得高討論度，之後也接連獲得多部電影和電視劇女主角，被視為新生代清純小花代表。

張婧儀被網友懷疑和王思聰同車出遊。(圖/ 摘自微博)

豈料，日前有一名民眾看到富少王思聰載著正妹出遊，坐在副駕駛座的正妹身分到底是誰立刻掀起一陣瘋猜，更有網友直接到張婧儀社群平台留言，不拐彎抹角地問，「王思聰的副駕是你（妳）嗎」；因為正妹側臉神似張婧儀，在車內兩人笑得燦爛，但張婧儀沒多做解釋，只淡淡地回了3字「不是我」闢謠。

不過，張婧儀本人否認出遊一事。(圖/ 摘自微博)

事後也有不少粉絲替張婧儀發聲，「這哪像啊？」、「一點都不像，不要牽扯到我們女神」、「無緣無故也躺槍，關我們婧儀什麼事啊」；不過，有眼尖網友認出照片女主角其實是擁有85萬粉絲的24歲網紅慎婕，她上個月才在網友逼問下間接承認和王思聰交往。