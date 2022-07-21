女星謝忻6月底到綠島打工旅遊，在社群平台分享當地生活，以及靠「床上運動」瘦2公斤的撇步，像是抬腿、捲腹和空中腳踏車。今（21日）她透露人已回本島，不過心仍心繫綠島，傳了3張還沒發的比基尼辣照，前凸後翹的曲線令人稱羨。

謝忻稍早在IG發文：「綠島泳裝照清倉，那座令人思念的島嶼。」照片中，她綁著俏皮的丸子頭，配戴暖色系的髮帶，完整露出小巧的臉蛋；衣著部分，謝忻在大街上直接穿黑色比基尼，深邃事業線和飽滿D球呼之欲出，還有ㄦ字腰和纖細長腿，體態堪稱穠纖合度，加上全身上下都有水珠，看起來更加清涼、火辣，不僅女星袁艾菲狂誇：「美啦！！！！！！」，許多網友也紛紛留言：「姐好漂亮」、「這天氣看了好消暑」、「逼死誰」、「看不出來有這麼性感的身材」、「練得真精實。」

謝忻曾在IG限時動態大方公開瘦身祕訣：「大概是床上的運動做多了，像是抬腿、捲腹、空中腳踏車，就是各式各樣腹步的運動，而且當你在滑手機的時候做這些運動，並不會覺得很痛苦」，更進一步提到：「深蹲我蹲得蠻勤的，每次去擺攤我至少都做100下深蹲」，還表示整個綠島大街的人都知道她會邊擺攤、邊做運動，之後再用競走的方式回民宿，認為這些運動就算不劇烈，但對雕塑下半身線條很有用，如果再搭配飲食，成效更明顯。