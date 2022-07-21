美國上周初領失業金報25.1萬人，高於市場預期，顯見勞動力市場降溫，10年期美債殖利率降至2.98%。美股周四（21日）3大指數開低，道瓊工業指數跌逾百點，那斯達克指數跌約0.2%。

截至台北時間21點37分，道瓊工業指數下跌149.77點（或0.47%），暫報31725.07點；那斯達克指數下跌23.72點（或0.2%），暫報11873.93點；標普500指數下跌11.93點（或0.3%），暫報3947.97點；費城半導體指數上漲6.94點（或0.24%），暫報2879.9點。

5大科技巨頭漲跌不一，蘋果小漲0.4%，Meta、網飛跌逾1%。特斯拉繳出超乎市場預期的Q2財報，且維持預估長期年交車成長50%不便，股價漲4.5%。半導體類股方面，艾司摩爾漲2.5%，台積電ADR漲0.5%，聯電ADR大漲3.5%。

美國勞工部公布數據，上周初領失業金人數報25.1萬人，高於未修正之前值及市場預期，寫8個新高；截至7月9日當周，續領失業金人數報138.4萬，高於前值修正後的133.3萬人及市場預期的134萬人。