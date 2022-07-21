中國大陸房地產業的財務危機形成爛尾樓問題，引發了業主停貸風波，此一事件引起外界關切中國大陸經發展是否因此遭遇危機。德媒對此分析稱，爛尾樓停貸風波猶如中國的「雷曼時刻」，如果持續發酵，將引發房產銷售崩潰和更多違約的惡性循環，可能導致中國陷入經濟衰退。

《德國之聲》引述《世界報》的分析稱，中國是否正在滑向經濟衰退，取決於北京的新冠疫情政策，這和拉動中國GDP的重要產業──房地產──有關。這篇題為《中國的「雷曼時刻」正在逼近》的文章認為，中國房地產業的麻煩正在逼近。一些人已經擔心會出現「雷曼時刻」，指的就是2008年美國房地產業引起的金融危機。

該文提到，上海等大城市的封城與清零政策給中國經濟帶來的影響，但是更嚴重的是目前在中國房地產市場上發生的事情，也就是大陸爛尾樓業主的停貸風潮。北京似乎也意識到了問題的嚴重性，中共當局最近幾天已經與銀行舉行了緊急會議，討論停貸潮問題。

文章認為，房地產危機如果繼續發酵，可能成為「一場大火」。投行專家也分析稱，停貸潮是「債務多米諾骨牌中最危險的一塊」，「這塊骨牌倒下可能引發房產銷售崩潰和出現更多違約的惡性循環。」

分析指出，幾天前大陸另一家房地產公司榮盛宣佈其2筆總額為2790萬美元的債券違約，無法支付利息。這又是另一張多米諾骨牌倒下，銀行們切實地感受到它的後果。大陸的銀行以大約9.2兆美元的資金參與了房地產市場，名列世界最大銀行之一的中國建設銀行，其房地產貸款占資產負債表的20%左右。

文章引述《彭博》專欄作家、2008年在雷曼兄弟工作的任淑莉說：「這勾起了我一段很不好的回憶」。她在專欄中寫道，「2008年，我曾供職紐約雷曼兄弟，在第一線目睹了次貸危機如何拖垮這家老牌銀行並威脅到整個行業。現在的環境開始讓人感覺詭異的相似。」「如果中國的房地產危機真的升級為金融危機，那麼問題就不再是經濟衰退是否會隨之而來，而是經濟衰退會有多嚴重，其影響也會是全球性的。」