三星將在8月10日全球發表新款折疊機Galaxy Fold 4與Flip 4，三星行動通訊事業部負責人盧泰文表示，折疊手機去年全球出貨量逼近千萬支大關，比2020年成長超過300％，折疊式智慧型手機正在躍升成為新主流，今年三星的新款折疊機將著重在生產力與自我表達，以一支折疊機打理更多事務。

三星行動通訊事業部負責人盧泰文上任以來，在重大發表會之前發文預告新品，似乎已經成為不成文的習俗，隨著三星將在8月10日發表新款折疊機，盧泰文也發文指出，十年前三星留意到智慧型手機都是千篇一律的長方形螢幕，因而思考如何放大螢幕尺寸的同時保有攜帶便利的特性，而在克服重重技術阻礙，三星於2019年終於推出首款折疊智慧型手機。

他進一步指出，2021年全球折疊手機出貨量直逼1,000萬支大關，若以2020年為基期，折疊機出貨量成長幅度超過300％，他預測折疊機熱潮將持續，折疊裝置在智慧型手機市場佔有率不斷攀升，呈現明顯的普及化態勢。

盧泰文認為，現今工作和娛樂變得密不可分，手機用戶以透過單一裝置智慧型手機，打理辦公、娛樂與健康大小事，Galaxy Fold和Flip達成這項使命，Flip用戶喜歡機身前衛大膽的配色、Flex模式帶來的全新拍照方式，展現自我風格，而Fold則提供更多生產力，雙倍螢幕帶來多工處理能力，提高工作效率。

盧泰文表示，三年前三星推出折疊手機被視為「激進」，然而折疊手機已證明與現今的生活型態契合，曾被視為「嘗鮮」之物的折疊手機，如今已被數百萬用戶視為心中首選，他預告三星將在8月 10日登場的Unpacked發表會上，推出創新科技展現的影響力，新品將展現「終極生產力工具」與「自我表達神器」的潛力。