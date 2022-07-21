111年度桃園市北科附工盃籃球區域對抗賽高甲組賽事21日在北科附工樂群堂體育館舉行最後一天的賽事，冠軍戰由台灣藝術大學出戰輔仁大學，最後在台灣藝術大學阿拉薩個人拿下19分、16籃板出色的表現率領全隊奪下冠軍，輔仁大學則屈居亞軍，其他三、四名分別為國立體育大學和雲林虎尾科技大學。

台藝大教練葛記豪奪冠後表示，對這新的賽制感到很新鮮也很有挑戰性，讓每位球員都能在適當的強度面對不同的對手，也讓每位球員都能盡情發揮，對於暑假期間球隊的調整有很大的幫助，希望每年都能持續舉辦。

這賽事最大的特色是對戰組合依組別名次不同，高中球隊有可能直接挑戰大專甲組傳統勁旅，這幾所學校的教練大多是剛退役及現役的職籃球員，如T1職籃聯盟現役球員蔡耀勛帶領的后綜高中及桃園雲豹張智峰所屬的中原大學，雙方拚戰至最後一刻才由后綜高中驚險勝出。

賽後后綜高中教練蔡耀勛表示，很高興藉由這比賽讓球員真正了解什麼才是籃球?透過大學層級的強度與成熟度加強自身的防守能力，在預賽中遭遇輔大與國體大高強度的洗禮確實讓球員收穫不少。后綜高中為了保有在今年舉辦的HBL競爭力，預計將在八月中赴韓移地訓練，期盼透過國際交流強化球員個人的技能，為今年即將到來的高中聯賽做最好的準備。

地主北科附工教練謝旻凱表示，這四天的比賽最大的收穫就是讓球員在錯誤中學習調整好正確的心態，並做對的事情。今年爭取舉辦這比賽主要目的是吸取大學端的經驗，利用高中球員的拚勁本能激發出更強大的火花，透過不同層級的強度交流達到使籃球人才留在當地，甚至吸引鄰近縣市的好手加盟，也期盼將賽制強度拉高使球員在往後高規格的賽事能保有競爭力，爭取更好的成績。目前已培養出吳御珩及徐堂琪等好手，吳御珩的個人突破能力及徐堂琪的個人動作和身體條件也是多所大學密切觀察的對象。

今天的比賽雖然結束，但北科附工的訓練腳步還沒停止，下半年已經著手規劃更高等級的邀請賽，若疫情許可，將以新南向政策邀請澳洲、紐西蘭、菲律賓、泰國、印尼等強國在學校的新場館進行更優質的國際邀請賽。