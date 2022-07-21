多謝安安！大貓熊安安在港離世，終年35歲等同人類105歲。圖為海洋公園四川奇珍館擺設悼念安安的照片和鮮花。（香港橙新聞）

澎湃新聞報導，大陸贈港大貓熊安安21日上午在香港海洋公園離世。

1986年出生、1999年抵港的安安終年35歲，等同於人類105歲高齡，是全球最長壽的圈養雄性大貓熊。

安安陪伴了香港市民23年，給他們帶來了歡聲笑語。面對安安的離世，市民表示惋惜和遺憾。

香港橙新聞報導，早上有市民到公園探望安安，得知安安離世的消息，心情難過，哽咽表示「我以後都見不到牠了！」

香港海洋公園表示，大貓熊安安的健康狀況在過去幾個星期慢慢轉差，食慾不振。7月17日開始完全停止進食固體食物，活動量減少，身體十分虛弱，牠的生命已走到盡頭。

海洋公園及港府漁農自然護理署的獸醫在徵詢中國大貓熊保護研究中心後，忍痛讓安安接受安樂死，令牠免於痛苦。

「多謝安安！」海洋公園在安安生前住所香港賽馬會四川奇珍館外，設置弔唁冊，讓遊客可以悼念這位深受大家喜愛的動物大使。