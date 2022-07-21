全若堯連夜返家，親友滿是不捨。（民眾提供／廖志晃南投傳真）

南投縣議員全文才，要求國防部釐清真相，給家屬一個交代。（民眾提供／廖志晃南投傳真）

陸軍第8軍團裝甲564旅義務役士兵全若堯，21日進行戰車整備作業時被砲管撞擊重傷，當場失去生命跡象，家屬連夜將他送回信義鄉老家，在親友祝禱下，於晚間9點22分拔管；全若堯的伯父、南投縣議員全文才，要求國防部釐清真相，給家屬一個交代。

南投縣長林明溱表示，對於南投子弟全姓士兵，在屏東執行勇虎戰車保養作業時，不幸受重傷往生，他感到非常的哀痛、不捨，希望家屬節哀，縣府相關單位一定會盡全力協助家屬。

全若堯是家中獨子，父親在信義鄉農會上班，他的家族是信義鄉的政治世家，伯父全文章和全文盛都曾經擔任信義鄉長，全文盛還曾經擔任立法委員，另1位伯父是現任縣議員全文才。

全文才和信義鄉長全志堅，得知意外發生後，都趕到南部了解狀況，經過與醫院溝通後，家屬決定將全若堯護送回老家。

全文才指出，全若堯和他的女兒同年，兩人一起長大兄妹感情深厚，他和全若堯也是稱兄道弟，叔侄間毫無隔閡，因此對此意外他感到非常難過，而且，他再13天就要退伍，卻在此時發生不幸，讓親友都感到驚愕與不捨。

全文才表示，發生這種意外沒有人能夠接受，但是既然發生了，國防部就要釐清真相，給家長一個交代；他在醫院看到很多將官，滿天星星但是對士兵的傷亡，一點幫助也沒有，部隊應該調查有無疏失。

全文才指出，目前4個月的義務役必須要檢討，因為他也是裝甲兵出身，下部隊後半年進不到戰車，要先學習戰砲術語、射擊、砲操及如何確保安全，現在服兵役才100多天的時間，能夠訓練精良？令人質疑。