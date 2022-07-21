媳婦和公婆原本就是不熟悉的人，要生活在一起勢必有很多習慣要磨合，但如果遇上這種恐怖公公的話，你會決定怎麼做？一名人妻日前緊急上網求助，表示自己親眼看到，「公公在翻浴室外的洗衣籃，還拿起我的內褲翻看」，且這樣的行為已經不只一次。僅管人妻和丈夫商量出各種對策和退路，但迫於現實的考量，實在是拿不定主意，崩潰的她只好上網求救。

原PO在臉書粉絲專頁《靠北婚姻2.0》中表示，自己婚後與公婆同住，夫妻倆一起住在有神明廳的3樓，去年因為懷孕後期比較淺眠，時常會被公婆起床的聲音吵醒，意外發現公公來到3樓時，都會先在客廳短暫停留後，才往神明廳移動，起初原PO並沒有多餘的想法，「認為只是公公在檢查我們有沒有打掃客廳」。

隨著時間的過去，寶寶出生已經過了7個月，某天失眠的原PO突然好奇心作祟，想要知道停留在客廳的公公究竟在做些什麼，原PO躡手躡腳地把門推開一個細縫，還沒做好心理準備的她，絲毫不知道等著她的居然是如此衝擊的畫面：「公公在翻浴室外的洗衣籃，還拿起我的內褲翻看」。

晴天霹靂的原PO，一直忍耐心中要爆發的情緒，直到丈夫起床後，才趕緊把剛剛看到的情境一五一十地說了出來。但礙於是第一次抓包，原PO並沒有辦法證明公公有更近一步的異常行為，只能先暫時把待洗衣物都先放在房間裡，而丈夫也承諾會和請婆婆處理。

然而，這起事件並沒有因此結束，原PO又在一個失眠的夜晚，意外看到「公公走到洗衣籃前，彎腰翻找東西」，甚至在裝了監視器後，錄下了關鍵證據：「公公翻洗衣籃並拿起我的待洗內褲！」後續錄到至少4次這樣的離譜行徑，「這代表公公長期有這種行為，只是不知道從什麼時候開始的，想起來就覺得好噁心好可怕。」與此同時，原PO的丈夫更是羞愧地頻頻道歉，不過也因為身兼丈夫和兒子身分而感到糾結，直說「很痛苦…不知道該怎麼處理」。

最後，夫妻倆共同研擬了3個對策，包括「老公私下跟公公說，是自己發現的，原PO並不知情」、「老公私下告知婆婆，再請婆婆處理」、「夫妻倆默默搬出去住，當什麼事都沒發生」，不過第3個選項會面臨親情與經濟上壓力。無法作出決定的夫妻倆陷入愁雲慘霧中，著急的原PO只好上網請益。

貼文曝光後，底下網友紛紛留言提供建議，「精神壓力那麼大，遲早要生病，不管經濟狀況多麼艱難，先搬出去再說！」、「開門見山說清楚，人言可畏不要留閒話給人說」、「唯一搬出去正解」、「這樣變態的情形，如果家人顧及顏面隱忍不說、不處理，應該會愈來嚴重」、「不管1還是2，再見面還是會非常尷尬，可能都無法相處，結局可能都是搬出去」。