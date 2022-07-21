雖然台灣手機市場不振，但台灣手機市場三哥OPPO新任總經理劉金表示，持續看好台灣手機市場1.5萬元以上中高階與高階市場的發展性，OPPO重心將繼續放在1.5萬元以上價位帶，在台將以穩住台灣市佔第三的現有地位，並希望以2、3年的時間將市佔率提升至15％，同時增加在台上市IoT產品、穿戴裝置。

台灣智慧型手機市場已經連續多年負成長，面對通膨衝擊下，台灣手機市場發展成為關注的焦點，OPPO不畏市場挑戰大，昨日在台發表新款中高階新品Reno 8與Reno 8 Pro，處理器分別為聯發科天璣1300、8100，而後者也是首款搭載OPPO自行研發的影像處理晶片MariSilicon的中高階機種，售價則分別高達15990、24990元。

面對台灣市場的雙重挑戰，今年5月正式真除OPPO台灣總經理的劉金表示，根據市調機構數據顯示，雖然台灣市場總量下滑，但是1.5萬元以上的中高階與高階市場卻持續成長，這也是OPPO的主力價位帶，至於通膨，OPPO能做的只有把屬於OPPO能做的事做好，比如說產品設計、拍照與攝影成像效果。

而新官上任，劉金表示目標是未來兩、三年OPPO在台市占率以15％為目標，看好台灣IoT產品發展性，OPPO會在台灣引進更多AIoT、穿戴式產品，以完整非手機產品的佈局，長期他仍看好台灣手機市場，並認為台灣手機市場1.5萬元以上的中高階與高階產品是「大勢所趨」，將會持續成長。

根據通路市調機構數據顯示，今年OPPO在台灣銷售量坐穩季軍，1～3月市佔率都低於10％，而Reno 7系列上市後，4～6月市佔率就衝上12～14％區間，劉金也表示，Reno 7系列在台銷售量比前一代成長20％，在台灣市場的耕耘將更朝向中高階侈品線，並且加強本地化行銷，比如說Reno8系列請來藝人許光漢這類明星代言，而在通路上，除了既有的強項實體通路之外，他也會加強電信業者通路、線上通路。

另外，去年各手機品牌或多或少都面臨零組件缺料、運送延遲的問題，今年則是考驗各品牌庫存管理的能力，劉金表示，OPPO供應鏈大多數零組件只有少量供應商、體系穩定，沒有庫存問題。