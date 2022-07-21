南韓DJ女神表恩智(표은지)現年32歲，卻擁有超強童顏和豐滿的身材，除了職業是一名DJ，還身兼Youtuber跟遊戲實況主。常在社群曬出火辣穿搭的她，日前再度釋出一段13分鐘換衣短片，穿著一件粉紅色內衣就現身，並在鏡頭前一連試了6件性感打扮，並用高清片的方式錄下，給足觀眾超刺激視覺感受。

表恩智近日釋出有她單人現身的南韓超夯換衣拍攝，在影片一開始，她身上沒穿半件衣服，只有粉紅色內衣跟迷你小可愛，展示凹凸有致的身材，從上圍、蠻腰、三角區、筆直長腿，由上到下全數一覽無遺，而在她更換另一件紅色中空吊帶裙後，她甚至跳起舞來，抖動胸前豐滿人間凶器，使得觀眾全都看暈。

在表恩智每次的換衣過程中，她的裡面都有最先的粉色內衣為底，接下來她曾換上粉色蕾絲洞洞裝、薄紗粉色貼身裙、帶毛球的粉紅兔女郎裝，招招給出觀眾內心最想要的畫面，在影片的最後，表恩智挑戰最後一套服裝，只見甜美的她頭戴粉紅貓咪頭飾、粉紅毛胸罩和小可愛，搭配下半身白色熱褲超級甜美。

這段13分鐘畫面看得網友很是激動，對著表恩智瘋狂表白：「妳的每個身影融化了我的心，好期待妳再過來會PO些什麼」、「妳穿粉紅色衣服好性感甜美，我有注意到蓬蓬的裙子和粉紅毛兔子耳朵」、「妳跳舞的時候好可愛，繼續加油」、「就算沒有巧克力看完這段影片，我也補充身體所需糖分完畢了。」