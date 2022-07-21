2022年全國台聯第十九屆台胞青年千人夏令營開營式21日在北京台灣會館舉行。由中華全國台灣同胞聯誼會會長黃志賢出席並宣佈開營；國民黨前主席洪秀柱，新黨前主席郁慕明也分別通過視訊向夏令營開營表示祝賀。洪秀柱在致詞中表示，兩岸民間交流與融合發展是不可阻擋的歷史趨勢，希望台胞青年積極扮演兩岸和平的推動者。

郁慕明表示，18年來該夏令營已經是兩岸青年交流交友的重要平台，讓台胞青年能夠親身體會到祖國的蓬勃發展。台灣勞動黨主席吳榮元表示，全國台聯舉辦的夏令營、冬令營活動為台青朋友認識大陸、為兩岸青年交流提供了很好的服務平台。

全國台聯台胞青年千人夏令營是廣泛聯誼台胞的重要交流平台，從2004年起，已連續成功舉辦18屆，先後吸引台灣與海內外200多所大學的2萬多名台胞青年參加。

本屆千人夏令營突破疫情阻隔，延續「龍脈相傳 青春中華」主題，採線上線下結合方式舉行。線上通過「雲授課」、「雲參訪」模式，舉辦數位經濟研習營等活動，讓學員深刻理解數位經濟；通過城市地標感受大陸科技創新的澎湃動能。

線下活動則在近30個省、自治區、直轄市展開，由各地台聯發揮特色優勢，舉辦形式多樣的分營活動，帶領台胞青年參訪新興行業代表企業，並感受大陸發展變化並加深兩岸青年情感認知

台灣營員代表，台灣中華青年發展聯合會理事許陳品在台北線上透過視訊發言表示，全國台聯努力組織兩岸青年交流交往活動，也希望參與此次千人夏令營的台青朋友能夠把握機會，細品「江山萬里情」，為未來到大陸讀書升學、求職就業奠定基礎。