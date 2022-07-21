疑難雜症多年未解往往會讓人感到困擾。美迪婦產科診所醫師蘇軒近日收治一名婆婆，原來對方體內藏有多年的避孕器，一直以為取出困難而感到惶恐，沒想到蘇軒30分鐘就搞定，讓婆婆開心回到家。另外蘇軒也分享過去在長庚醫院的案例，一名切除子宮的中年病患長期受漏尿所困擾，沒想到蘇軒一查才發現，竟是陳年避孕器碎片卡在膀胱黏膜所致。

蘇軒在臉書粉專「魔人蘇阿軒醫師」表示，近日自己解決了一起「陳年避孕器的問題」，婆婆擔心避孕器放入身體多年被肉包住，聽了朋友、鄰居都要麻醉開刀在住院一晚的經驗後，內心感到惶恐；沒想到被媳婦帶去治療時，蘇軒馬上說：「今天就可以幫你把避孕器拿出來喔」，且不用麻醉開刀、不用住院，在30分鐘內完成子宮鏡檢查、彩色超音波、抹片檢查、去除避孕器，讓她開心直誇「好值得」。

蘇軒則回應，很高興出來開業後能夠解決開朗大姐的「陳年避孕器的問題」，這也是他執業的原動力之一。蘇軒透露，自己過去在長庚時為資深大教授代診時，曾收治一名50幾歲中年婦人，對方因為癌症切除子宮好幾年，做過電療後開始漏尿，反覆治療5、6年都未改善，原本教授都是用藥物治療，蘇軒發現婦人漏尿是無時無刻、一點點的滲漏後，決定進行觸診，沒想到發現竟是陳年避孕器碎片卡在膀胱裡，蘇軒用了20分鐘清除後，婦人透露放了至少20年的避孕器早應隨著子宮拔除，沒想到有碎片，之後患者拔除尿管，就再也沒有漏尿問題了。

蘇軒強調，「能解決大家的疑難雜症是我最開心的事情」，每次他遇到的奇幻之旅都是獨一無二的體驗，但對患者來說卻是每天持續困擾的夢魘，「很希望我每次的奇幻體驗，都可以轉化為大家惡夢終結的契機」。